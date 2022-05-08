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Cezaevinde intihar etti: 'Rabbime kurban ettim' diyerek oğlunu...

08.05.2022 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında, oğlunun boğazını 'Kendi adıma Rabbime kurban ettim' diyerek kesmeye çalışan baba, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi. İşte haberin detayları...

Cezaevinde intihar etti: 'Rabbime kurban ettim' diyerek oğlunu...

Zonguldak’ta, 'Kendi adıma Rabbime kurban ettim' diyerek oğlu A.O.A.’nın (16) boynunu keserek öldürmeye çalışan Yusuf Akmısır (42), tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda kendisini asarak intihar etti.

ORMANLIK ALANA GÖTÜRÜP BAŞINI KESMEYE ÇALIŞTI

Çaycuma Devlet Hastanesi’nde sağlık memuru olarak çalışan Yusuf Akmısır, geçen yıl 27 Şubat’ta ormana götürdüğü oğlu A.O.A.’nın başını kesmeye çalıştı. Oğlunun ensesini kestikten sonra montla örten Yusuf Akmısır, oğlunu öldürdüğünü düşünerek polise gitti. Olay yerine giden polis ekipleri A.O.A.’yı yaralı halde bulurken çocuk, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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"KENDİ ADIMA RABBİME KURBAN ETTİM"

A.O.A., tedavisinin ardından taburcu oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Akmısır, sabah uyandığında oğlunu Allah yolunda kurban etmesinin istendiğini ifade ederek, "Oğlumu araca bindirdim. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Kendi adıma Rabbime kurban ettim" dedi.

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CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Yusuf Akmısır, Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması sürerken, tutuklu bulunduğu Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

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Cezaevinde tutuklu bulunan Akmısır, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi. Akmısır'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

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İntihar Bolu
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