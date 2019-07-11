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Cezaevinde intihar girişiminde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 16:42 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki cezaevinde 'cinayet' suçundan hükümlü bulunan Bahar S., tişörtüyle kendisini asarak, intihar girişiminde bulundu.

Cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesindeki cezaevinde 'cinayet' suçundan hükümlü bulunan Bahar S., tişörtüyle kendisini asarak, intihar girişiminde bulundu.
Antalya’da 2009 yılında başı testereyle kesilmiş halde bulunan emekli gümrük memuru Osman Aşık'ın (60) cinayet sanıklarından olan Bahar S., hükümlü bulunduğu Tarsus Cezaevi'nde tişörtüyle kendini astı. Gece saatlerinde bulunduğu koğuşta arkadaşlarının görerek, yetkililere bildirdiği Bahar S., çağrılan çağırılan sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bahar S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Cezaevinde intihar girişiminde bulundu

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