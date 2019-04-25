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Cezaevinde istiridye mantarı hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 15:25 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bulunan cezaevinde 2 yıl önce hayata geçirilen istiridye mantarı atölyesinde hasat dönemi başladı.

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde bulunan cezaevinde 2 yıl önce hayata geçirilen istiridye mantarı atölyesinde hasat dönemi başladı. Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iş kolu faaliyetleri kapsamında 200 metrekare kapalı alanda hayata geçirilen istiridye mantarı üretiminde hasat heyecanı başladı. Geçen yıl yaklaşık 10 ton üretim yapılan atölyede bu yıl, 3 periyot halinde toplam 15 ton hasat yapılması planlanıyor. Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, tesislerde üretilen mantarları hem Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki cezaevlerine gönderdiklerini hem de satış reyonları aracılığıyla vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi. İki odada ve 200 metrekare alanda üretim yaptıklarını belirten Uğurlu, "Türkiye'de 2 ceza infaz kurumunda istiridye mantarıyla ilgili üretim faaliyeti yapılmaktadır. Ancak Salihli'deki kapasite olarak en büyüğü. Bu iş kolumuzda bir personelimiz, iki hükümlümüz çalışmaktadır. Biz bu işi oldukça profesyonel şekilde yapmaktayız. Tesisimizde üretimle ilgili olarak denetim kontrolü bulunan bir ziraat mühendisimiz yer alıyor" dedi. Ürünün yüksek kalitede olduğunu söyleyen Uğurlu, işi öğrenen hükümlüleri sürekli değiştirerek daha fazla mahkuma işin öğretildiğini de kaydetti. Kurumda görevli ziraat mühendisi Ali Ömür Bereketli ise, "Ürettiğimiz ürünleri ceza infaz kurumlarımıza gönderiyoruz. Aynı zamanda satış reyonlarımızda satışını yapıyoruz" dedi.

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