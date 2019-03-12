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Cezaevinde kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 12:47 | Son Güncelleme

ÇORUM'da L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki koğuşta 3 mahkum arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, hükümlü F.T.

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki koğuşta 3 mahkum arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, hükümlü F.T. (26) kesici aletle öldürüldü.
Olay, saat 04.00 sıralarında Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Cezaevindeki koğuşta kalan mahkumlar F.T., Ç.Y. (25) ve Ü.Y. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, mahkumlardan biri iddiaya göre, F.T.'yi dövdükten sonra kesici aletle öldürdü. F.T.'nin cansız bedeni, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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