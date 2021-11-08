HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cezaevinde kol kıran gardiyanlara dava

Cezaevinde kol kıran gardiyanlara dava

08.11.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 yıl önce oturma eylemi yapan mahkum Gökhan Gündüz'ün kolunu kırdığı iddiasıyla 5 infaz koruma memuru hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü Gökhan Gündüz'ün kolunun kırılmasına ilişkin olayda beş infaz koruma memuruna dava açıldı. İddianamede, infaz koruma memurları hakkında "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 25 Mayıs 2017 tarihinde Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleşti. Duruşma nedeniyle adliyeden dönen Gökhan Gündüz ve mahkum arkadaşı, cezaevinde kitap ve aile görüşü haklarının kısıtlanmasını protesto etmek amacıyla kantin önünde oturma eylemi yaptı.

Bu sırada infaz koruma memurları, iki hükümlüyü zorla odalarına götürmek istedi. Gardiyanlar yerden kalkmayan Gökhan Gündüz'ü kollarından tutarak ayağa kaldırmaya çalıştı. İki infaz koruma memuru, Gündüz'ün kollarını arkaya doğru büktü. Bu sırada Gündüz'ün bükülen sol kolu kırıldı.

AYM ihlal verdi, takipsizlik kalktı

İfadesi alınan infaz koruma memurları, suçlamaları kabul etmeyerek "Gökhan Gündüz'ün kolunu biz kırmadık" dedi. Savcılık, olaya ilişkin başlatılan ilk soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Ancak Anayasa Mahkemesi (AYM), Gündüz'ün başvurusu üzerine olayın eziyet olduğuna karar verdi ve kapatılan soruşturmayı yeniden açtı. AYM; Gündüz'e 70 bin TL de tazminat ödenmesine de hükmetti.

AYM'nin kararının ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, infaz koruma memurları hakkında dava açmak zorunda kaldı. Davanın ilk duruşması Kırıkkale 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Şubat 2022'de görülecek.

Avukat: Dava işkenceden açılmalıydı

Gökhan Gündüz'ün avukatı Fatih Gökçe ise müvekkillerine yönelik sistematik şekilde kötü muamele olduğunu belirterek savcılığın aslında işkence suçundan dava açması gerektiğini savundu. Bu olayın münferit olmadığını iddia eden Gökçe, müvekkillerin yasal hakları olmasına rağmen kitap, yayın, aile ve arkadaş görüşü, sohbet haklarının cezaevi tarafından keyfi bir şekilde engellendiğini söyledi.

Gökçe, iddialarını "Akabinde de müvekkillerin bu haksız uygulamalara karşı yapmış oldukları aktif direnme içermeyen pasif haldeki oturma eylemlerine infaz koruma memurları tarafından oldukça sert müdahalelerde bulunuldu. Bu müdahalelerde müvekkillerimiz çeşitli yaralanmalara maruz kaldı ve bu olay öncesinde de müvekkillerin benzer şekilde kolları kırılmaya çalışıldı" şeklinde sürdürdü.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bodrum'da yaz bitmez! Bodrum'da yaz bitmez!
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Konya'da 5.1 büyüklüğünde depremKonya'da 5.1 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için çarpıcı tahmin!

Asgari ücret için çarpıcı tahmin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

Sosyal medyada tepki topladı! Skandal tanıtım videosu: Arap müşterilere özel hizmet

Sosyal medyada tepki topladı! Skandal tanıtım videosu: Arap müşterilere özel hizmet

Bir devrin sonu! Taraftar şaşkın...

Bir devrin sonu! Taraftar şaşkın...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

Elektrikli ısıtıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler

Elektrikli ısıtıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.