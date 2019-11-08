HABER

Cezaevinde korkunç olay! Ayakkabı bağcığıyla kendisini asan tutuklu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 11:02 | Son Güncelleme

Sakarya Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dün akşam saatlerinde 2 intihar vak'ası yaşandı. Tutuklu bulunan 25 yaşındaki şahıs banyoda kendini ayakkabı bağcığıyla asarak hayatını kaybederken, 26 yaşındaki diğer şahıs ise 2. kattan kendisini atarak intihar girişiminde bulundu.

Cezaevinde korkunç olay! Ayakkabı bağcığıyla kendisini asan tutuklu hayatını kaybetti

Olay, Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklu bulunan 25 yaşındaki K.G. isimli tutuklu şahıs banyoda kendisini ayakkabı bağcığıyla asarak intihar etti. Diğer mahkumlar tarafından durumun fark edilmesi üzerine K.G. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ferizli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. K.G. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, olayın yaşandığı aynı saatlerde 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan tutuklu bulunan 26 yaşındaki S.G. isimli diğer bir şahıs ise; 2. kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında S.G., Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulunan S.G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(İHA)

Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor
Yedi Cücelerden ıspanak haberlerine tepkiYedi Cücelerden ıspanak haberlerine tepki
Manolya kokulu şehir SamsunManolya kokulu şehir Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya cezaevi ferizli cezaevi intihar

En Çok Okunan Haberler

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz Vatan’ın ölümünde çarpıcı detay ortaya çıktı

Rabia Naz Vatan’ın ölümünde çarpıcı detay ortaya çıktı

Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldürdü!

Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldürdü!

Kaçak göçmen, jet-ski'nin yakıtı bitince yakalandı

Kaçak göçmen, jet-ski'nin yakıtı bitince yakalandı

Beyoğlu'nda araç sahipleri şaşkına döndü! 6 aracın camları kırıldı

İşe gitmek için araçlarının yanına gelenler şaşkına döndü

Son dakika: Aksaray'da otizmli çocuklara yönelik çirkin davranışla ilgili yeni gelişme

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

Adana'da Suriyeli baba, sahte diploma düzenleyen oğlunu ihbar etti

Oğlunun yaptığı şeyi öğrenen Suriyeli baba, polise ihbar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.