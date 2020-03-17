'Cezaevinde koronavirüs karantinası' iddialarına açıklama

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Edirne Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlülerin koronavirüs salgını dolayısıyla karantinaya alındığına dair iddialarda bulunulduğu belirtildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün talimatı gereği Türkiye genelinde olduğu gibi Edirne’de bulunan tüm ceza infaz kurumlarında da koronavirüs salgını kapsamında gerekli olan tüm tedbirlerin en üst düzeyde alındığı ifade edilen açıklamada, "Ceza infaz kurumlarımızda koronavirüs şüphesi bulunan ya da bu nedenle karantinaya alınan hükümlümüz/tutuklumuz bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin ve paylaşımların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

