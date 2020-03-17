HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Cezaevinde koronavirüs karantinası' iddialarına açıklama

'Cezaevinde koronavirüs karantinası' iddialarına açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 17:23 | Son Güncelleme

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlülerin koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

'Cezaevinde koronavirüs karantinası' iddialarına açıklama

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Edirne Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlülerin koronavirüs salgını dolayısıyla karantinaya alındığına dair iddialarda bulunulduğu belirtildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün talimatı gereği Türkiye genelinde olduğu gibi Edirne’de bulunan tüm ceza infaz kurumlarında da koronavirüs salgını kapsamında gerekli olan tüm tedbirlerin en üst düzeyde alındığı ifade edilen açıklamada, "Ceza infaz kurumlarımızda koronavirüs şüphesi bulunan ya da bu nedenle karantinaya alınan hükümlümüz/tutuklumuz bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin ve paylaşımların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu değişime inanamayacaksınız!Bu değişime inanamayacaksınız!
Kimlik, pasaport ve sürücü belgesi alacaklar dikkatKimlik, pasaport ve sürücü belgesi alacaklar dikkat
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!
Anahtar Kelimeler:
Edirne cezaevi koronavirüs Karantina

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Vakalar artacak, okul tatili uzayabilir

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Vakalar artacak, okul tatili uzayabilir

'3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bin olabilir'

'3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bin olabilir'

Haberlerdeki görüntü çileden çıkardı! 'Devlet yetkilileri...'

Haberlerdeki görüntü çileden çıkardı! 'Devlet yetkilileri...'

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Büyük rağbet! Koronavirüs satışları artırdı

Büyük rağbet! Koronavirüs satışları artırdı

Bakan Selçuk'tan sağlık raporu ve reçete açıklaması

Bakan Selçuk'tan sağlık raporu ve reçete açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındılar

Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındılar

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Diğer Haberler
Berat Kandili ne zaman? 2020'de Berat Kandili hangi güne denk geliyor?

Berat Kandili ne zaman?

Son dakika! Ehliyet, pasaport ve kimlik için randevusuz müracaat alınmayacak

Kimlik, pasaport ve sürücü belgesi alacaklar dikkat

Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı

Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı

Son dakika: Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı! Yeri ve zamanı belli oldu

Kritik koronavirüs toplantısı!

Miraç Kandili'nde camiler açık olacak mı? Miraç Kandili ne zaman?

Miraç Kandili'nde camiler açık olacak mı?

İstanbul Silivri’de deniz 50 metre çekildi: Adacıklar oluştu

Silivri’de deniz çekildi: Adacıklar oluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.