Cezaevinde nöbet tutan asker ölü bulundu

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesindeki cezaevinde nöbet tutan er Muhammet A., ölü bulundu. Muhammet A.'nın intihar ettiği değerlendiriliyor.
Dinar T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda vatani görevini yapan Muhammet A., dün sabah nöbet için kulübeye gitti. Bir süre sonra gelen silah sesi üzerine kulübeye giden görevliler Muhammet A.'nın karnından vurulmuş halde yattığını gördü. İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahale ettiği Muhammet A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Karnına dayadığı piyade tüfeğiyle intihar ettiği ihbarı üzerinde durulan Muhammet A.'nın cenazesi işlemlerinin ardından memleketi Batman'a gönderildi.
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