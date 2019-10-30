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Cezaevinde restoran ve kafe açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 18:30 | Son Güncelleme

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez: - "Hedefimiz hükümlülerin tahliye sonrası meslek sahibi olmaları ve sosyal hayata daha çabuk adapte olmalarını sağlamaktır"

Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında kurulan "Restoran ve Kafe Kampüsü" hizmete açıldı.

İş yurdu faaliyetleri kapsamında açılan restoran ve kafede, 4 personelin yanı sıra 20 hükümlü çalışıyor.

Yemeklerin hazırlanmasından servisine kadar hükümlülerin de görev aldığı restorandan cezaevi çalışanları, jandarma personeli, hükümlü aileleri ve vatandaşlar faydalanabiliyor.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, açılış töreninde yaptığı açıklamada, hükümlülerin tahliye sonrası meslek sahibi olmaları ve sosyal hayata daha çabuk adapte olmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

İş yurdu faaliyetleri kapsamında fırın ve unlu mamuller, tekstil, gümüş işletmeciliği, karton bardak üretimi, inşaat iş kolu, organik tarım, restoran ve kafe işletmesi olmak üzere 21 iş kolunda üretim ve faaliyet yapıldığını belirten Dönmez, bu faaliyetlerle hükümlülerin meslek ve sanat öğrenmesinin yanında ülke ekonomisine katkı ve halka da güzel hizmetler sağlandığını ifade etti.

Dönmez, Van Açık Ceza İnfaz Kurumunun, kampüsteki ceza infaz kurumlarının ve binalarının bakım onarımı ile ısıtılması, sıcak ve soğuk su ihtiyacı, görevi başında bulunan personel ile hükümlü ve tutukların iaşe edilmeleri, ulaşım, çevre düzeni gibi hizmetleri karşıladığını kaydetti.

Restoranın lojman sakinleri, hükümlü ve tutuklu ziyaretçilerine, personele ve tüm halka hizmet verdiğini aktaran Dönmez, toplu yemek ve organizasyonları da karşılayabilecek salonları olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, restoran ve kafenin açılış kurdelesini kesti.

Açılışa katılanlar daha sonra restoranı gezerek hükümlülerin hazırladığı ürünleri inceledi.

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