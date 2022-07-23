'Cezaevinde şüpheli ölüm' iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan açıklama!

Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Cezaevinde tek kişilik hücrede şüpheli ölüm" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İncelemeler neticesinde Diyarbakır 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan hükümözlü olarak barındırılan Kadri Ekici'nin 21 Temmuz'daki rutin kontrol esnasında intihara teşebbüs ettiğinin anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, ilk müdahalesinin ardından Ekici'nin Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği vurgulandı.

Açıklamada, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Ekici'nin kurtarılamadığı, olaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

(AA)

