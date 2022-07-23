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'Cezaevinde şüpheli ölüm' iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan açıklama!

23.07.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Cezaevinde "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan hükümözlü olarak barındırılan Kadri Ekici'nin 21 Temmuz'da rutin kontrol esnasında intihara teşebbüs ettiğinin anlaşıldığını bildirdi.

'Cezaevinde şüpheli ölüm' iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan açıklama!

Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Cezaevinde tek kişilik hücrede şüpheli ölüm" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İncelemeler neticesinde Diyarbakır 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan hükümözlü olarak barındırılan Kadri Ekici'nin 21 Temmuz'daki rutin kontrol esnasında intihara teşebbüs ettiğinin anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, ilk müdahalesinin ardından Ekici'nin Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği vurgulandı.

Açıklamada, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Ekici'nin kurtarılamadığı, olaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

(AA)

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İntihar cezaevi Adalet Bakanlığı
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