Cezaevinde uyuşturucu ile yakalandı, hastanede firara kalkıştı

Cüneyt ÖZFİDAN/DEVREK(Zonguldak),(DHA)-ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde, cezaevinde uyuşturucu madde ile yakalanan Selçuk D. sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden firar etmek istedi. Hastanenin 2 metre yüksekliğindeki bahçe duvarına tırmanırken yakalanan mahkum, cezevine geri götürüldü.

Olay bu sabah Devrek Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Devrek Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nda gardiyanlar Selçuk D. isimli mahkumun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Hakkında cezaevi tarafından soruşturma başlatılan Selçuk D., sağlık kontrolü için Devrek Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye getirilen Selçuk D., muayene esnasında firar etmek istedi. Güvenlik görevlileri ve gardiyanlar, mahkumu yakalamak isterken arbede çıktı. Kaçan Selçuk D., hastane bahçesine çıkarak, 2 metre yüksekliğindeki duvara tırmandı. Peşinden koşan gardiyanlar, mahkumu yakalayarak, etkisiz hale getirdi.

BİR GARDİYAN YARALANDI

Çıkan arbedede bir gardiyan hafif şekilde yaralandı. Selçuk D. hakkında Devrek Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Selçuk D., sağlık kontrolünün ardından cezaevine götürüldü. Yaralanan gardiyanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

