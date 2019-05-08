HABER

Cezaevinde uyuşturucu satan mahkuma 20 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 19:59 | Son Güncelleme

Cezaevinde uyuşturucu satan mahkuma 20 yıl hapis cezası

EDİRNE (AA) - Edirne'de Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı sırada hükümlülere para karşılığında bonzai sattığı iddiasıyla yargılanan hükümlüye 20 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, başka suçtan tutuklu sanık Ü.Z. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki görüşünde sanığın, üzerine atılı suçları işlediği hususunda mahkumiyete yeter kesin ve inandırıcı delil elde edildiğinden cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ü.Z, savunmasında olayla alakası olmadığını öne sürerek, "Uyuşturucu madde içtiğim için çok pişmanım. Bir daha karşınıza çıkmayacağıma size söz veriyorum." dedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğine dair şüpheden uzak, somut delilin dosyada bulunmadığını savunarak, şunları kaydetti:

"Müvekkilimin cezaevi girişinde üst aramasının yapıldığı kısımda ve diğer pek çok kısımda kamera bulunduğu açıktır. Tüm bu hususlara rağmen müvekkilim cezaevine uyuşturucu madde soktuğuna dair somut delil ve kamera kaydı dosyaya konulmamıştır. Kamera kaydı olduğundan bahsedilmiş ancak bahsi geçen kayıtların silindiğini söyleyerek dosyaya sunulmamıştır. Tanık olarak mahkemede dinlenilen hükümlüler ya da tutuklular uyuşturucuyu sanıktan almadıklarını açıkça ifade etmişlerdir."

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından açıkladığı kararında, sanık Ü.Z'ye 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 41 bin 240 TL adli para cezası verilmesini kararlaştırdı.

PARTNERSuskunluğunu bozdu: Hadise beni arıyor...Suskunluğunu bozdu: Hadise beni arıyor...
Gri Kategori’de aranan 2 terörist öldürüldü!Gri Kategori’de aranan 2 terörist öldürüldü!
Eğitim-Bir-Sen’den Rektör Kılavuz’a ziyaretEğitim-Bir-Sen’den Rektör Kılavuz’a ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Açık Ceza İnfaz Kurumu ceza cezaevi

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Saadet Partisi'nden İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama

Saadet Partisi'nden İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri Kategori’de aranan 2 terörist öldürüldü!

Gri Kategori’de aranan 2 terörist öldürüldü!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Haziran seçiminde destekleyecekleri ismi açıkladı

Mustafa Destici, 23 Haziran seçiminde destekleyecekleri ismi açıkladı

Bağcılar'da 3 kişiyle çatışan iş insanı yaralandı

Bağcılar'da 3 kişiyle çatışan iş insanı yaralandı

Balıkesir'de karaya uyuşturucu madde vuruyor

Balıkesir'de karaya uyuşturucu madde vuruyor

Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.