Cezaevinde yapımını öğrendiği sepetleri Avrupa'da satıyor

İstanbul'da yaşayan Gülden Durmuş, 2007 yılında ablası Ç.D. ile birlikte ablasının eski eşi R.A. ile buluşmalarına gitti. İkili arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Durmuş, otomobilin içinde bulunduğu sırada ablası ve eski eniştesi arasında sokak üzerinde bir evin bahçesindeki tartışma cinayetle bitti. Ablası eski eniştesini öldürünce Gülden Durmuş da tutuklanıp, 'cinayete yardım ve yataklık yapma' suçundan tutuklanıp, yaklaşık 6 yıl hapis yattı. Cinayeti görmediğini ve olaydan daha sonra haberi olduğunu söyleyen Gülden Durmuş, cezaevinde kaldığı süre içinde çeşitli el becerileri kazandı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Gülden Durmuş (38), 6 yıl cezaevinde yattıktan sonra kendisine yeni bir hayat kurup, evinde ürettiği çantaları satmaya başladı. Plastik şeritten rengarenk ürettiği çantalarla yeniden yaşama tutunan Durmuş, "Yaparken çok mutlu oluyorum. Bütün ihtiyaçlarımı da ellerimle yaptığım bu çantalardan karşılıyorum. Çantalarımla mutluyum" dedi.

YENİ HAYATA BAŞLADI

Cezaevinden çıktıktan sonra yaşanan olay üzerine ailesi ile bağlarını koparan Gülden Durmuş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine yerleşti. Çorlu yolda yürürken, kaldırım taşlarını yapan ustaların attığı plastik şeritleri toplayan Durmuş, onları eve götürüp, tek tek temizledikten sonra bir çanta yaptı. Evine gelen misafirlerinin çantayı çok beğenip, "Nereden aldıysan bize de söyle, bizde alalım" demesi üzerine, evinde çanta üretmeye karar verdi. Üç top malzeme alarak çanta yapmaya başlayan Durmuş, önce sadece yeşil renkte üretim yaparak, bu çantaları da komşularına satmaya başlayınca, çantaları rengarenk üretmeye başladı ve müşterileri de arttı.

ÇANTALAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bu sırada bir evlilik yapan Gülden Durmuş, işini de daha ilerletmeye karar verdi. Çorlu'da kadın derneklerinin de kendisine destek vermesi üzerine Durmuş, ürettiği çantaları gittiği festivallerde satmayı sürdürdü. Festivallerde tanışıp, çanta aldığı kişilerin beğenip, sipariş vermesi üzerine çantalar yoğun ilgi görmeye başladı. Rengarenk ürettiği çantalara sevgisini kattığını söyleyen Durmuş, "Yaparken çok mutlu oluyorum. Evimde yapıyorum .Bütün ihtiyaçlarımı da ellerimle yaptığım bu çantalardan karşılıyorum. Çantalarımla mutluyum" dedi.