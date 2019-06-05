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Cezaevinde yapımını öğrendiği sepetleri Avrupa'da satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 12:13 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Gülden Durmuş (38), 6 yıl cezaevinde yattıktan sonra kendisine yeni bir hayat kurup, evinde ürettiği çantaları satmaya başladı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Gülden Durmuş (38), 6 yıl cezaevinde yattıktan sonra kendisine yeni bir hayat kurup, evinde ürettiği çantaları satmaya başladı. Plastik şeritten rengarenk ürettiği çantalarla yeniden yaşama tutunan Durmuş, "Yaparken çok mutlu oluyorum. Bütün ihtiyaçlarımı da ellerimle yaptığım bu çantalardan karşılıyorum. Çantalarımla mutluyum" dedi.

İstanbul'da yaşayan Gülden Durmuş, 2007 yılında ablası Ç.D. ile birlikte ablasının eski eşi R.A. ile buluşmalarına gitti. İkili arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Durmuş, otomobilin içinde bulunduğu sırada ablası ve eski eniştesi arasında sokak üzerinde bir evin bahçesindeki tartışma cinayetle bitti. Ablası eski eniştesini öldürünce Gülden Durmuş da tutuklanıp, 'cinayete yardım ve yataklık yapma' suçundan tutuklanıp, yaklaşık 6 yıl hapis yattı. Cinayeti görmediğini ve olaydan daha sonra haberi olduğunu söyleyen Gülden Durmuş, cezaevinde kaldığı süre içinde çeşitli el becerileri kazandı.

YENİ HAYATA BAŞLADI

Cezaevinden çıktıktan sonra yaşanan olay üzerine ailesi ile bağlarını koparan Gülden Durmuş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine yerleşti. Çorlu yolda yürürken, kaldırım taşlarını yapan ustaların attığı plastik şeritleri toplayan Durmuş, onları eve götürüp, tek tek temizledikten sonra bir çanta yaptı. Evine gelen misafirlerinin çantayı çok beğenip, "Nereden aldıysan bize de söyle, bizde alalım" demesi üzerine, evinde çanta üretmeye karar verdi. Üç top malzeme alarak çanta yapmaya başlayan Durmuş, önce sadece yeşil renkte üretim yaparak, bu çantaları da komşularına satmaya başlayınca, çantaları rengarenk üretmeye başladı ve müşterileri de arttı.

ÇANTALAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bu sırada bir evlilik yapan Gülden Durmuş, işini de daha ilerletmeye karar verdi. Çorlu'da kadın derneklerinin de kendisine destek vermesi üzerine Durmuş, ürettiği çantaları gittiği festivallerde satmayı sürdürdü. Festivallerde tanışıp, çanta aldığı kişilerin beğenip, sipariş vermesi üzerine çantalar yoğun ilgi görmeye başladı. Rengarenk ürettiği çantalara sevgisini kattığını söyleyen Durmuş, "Yaparken çok mutlu oluyorum. Evimde yapıyorum .Bütün ihtiyaçlarımı da ellerimle yaptığım bu çantalardan karşılıyorum. Çantalarımla mutluyum" dedi.

'EN BÜYÜK HAYALİM DÜNYA MARKASI OLMAK'

Evinde değişen boyutlarına göre günde 5 ile 10 arasında çanta yaptığını söyleyen Gülden Durmuş, "Sabah erken saatte oturuyorum çantanın başına akşama kadar. İhtiyaç ve yemek haricinde oturduğum yerden kalkmıyorum. Satışını semt pazarlarında, festivallerde yapıyorum. Benim en büyük hayalim kendi markamı tüm dünyaya tanıtmak. Türkiye'nin bu tarzda çanta yapan tek kadını benim. Hatta bir gün pazarda bir abla ile tanıştım. Yurt dışında yaşadığını söyledi. Benden o gün çok çanta aldı. Telefonu da istedi, bende verdim. Dönüş yapacağını hiç düşünmemiştim. Çantalarım şuanda Türkiye genelinde değil yurt dışında da tanınmış oldu. Yurt dışında satışlarımız oluyor. Amerika, İspanya, Londra, oralardan alan oluyor. Telefonla siparişlerim oluyor. Kargo ile gönderiyorum. Özellikle sosyal medya üzerinden ulaşan çok oluyor. En büyük hayalim kendi markamı dünyaya daha da büyük çapa tanıtmak. Çünkü bayan olarak el yapımı çantacı tek enim. Bu şekilde yapan yok. Büyük marka olabilmek içinde tabi ki maddi gücümüzün iyi olması gerekiyor. Yapabildiğimiz kadarıyla yapabiliyorum. İnşallah ileride olur" diye konuştu.

'POŞETİN PARALI OLMASI ARTIRDI'

Türkiye'de marketlerde naylon poşetlerin paralı olması işlerinin artırdığını ifade eden Durmuş, "Türkiye'de marketlerde poşetler ücretli olduğundan dolayı ayrıca market torbalarının yırtılma durumunu çok fazla olması nedeniyle bizim çantalarımızın sağlam olmasından dolayı biraz daha arttı. Çantalarımızdan memnun olanlar tekrar tekrar gelip aldılar. Bayağı arttı satışımız. En büyük boy çanta 100 kilogram sapları altı katlıdır. Ne kopar ne de çıkar. Ömürlük, yıkanabiliyor, hatta çamaşır suyunla da yıkabiliyor bayanlarımız. Rengi atmaz güneşten etkilenmez. Tüm çantalarımız sağlamdır" dedi.

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