Cezaevinde yaşam mücadelesi

İHD verilerine göre, cezaevlerinde bin 334 hasta mahkum bulunuyor.Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde geçirdiği rahatsızlık ve tam teşekküllü bir hastaneye geç sevk edilmesi, Türkiye'deki hasta tutuklu ve hükümlülerin cezaevi koşullarını bir kez daha gündeme getirdi.

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) son verilerine göre 220 bin kapasiteli Türkiye cezaevlerinde şu anda yaklaşık 280 bin mahkum bulunuyor. Bunlar arasında 457’si ağır olmak üzere bin 334 hasta mahkum da yer alıyor.

2017 yılı başından 6 Ekim 2019 tarihine kadar hapishanelerde 44 hasta mahpusun yaşamını yitirdiğini saptayan İHD, bu 44 mahkumdan 19'unun kalp krizi gibi anında müdahale edilmesi gereken bir hastalık nedeniyle vefat ettiğini belirtiyor.

Ancak bu rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. İHD sadece kendisine yapılan başvurulardan ve bilgi alınan hasta mahkumların durumlarını raporlayabiliyor.

Mahkumların sağlık koşullarını olumsuz yönde etkileyen belli başlı faktörler yine İHD’ye göre şöyle sıralanıyor: