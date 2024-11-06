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Cezaevinde yatmıştı! Müstehcenlik davasında karar çıktı! Jahrein sosyal medyadan duyurdu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
06.11.2024 15:47
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Müstehcenlik suçundan Antalya'da gözaltınıp tutuklanan ve bir ay boyunca cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan sosyal medya fenomeni Jahrein, yaptığı paylaşımla davanın sonuçlandığını duyurdu.

Cezaevinde yatmıştı! Müstehcenlik davasında karar çıktı! Jahrein sosyal medyadan duyurdu...

Sosyal medya fenomeni 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç, 'Müstehcenlik' suçundan Antalya'da gözaltına alınmıştı. Kız çocuklarına yönelik sözleri nedeniyle Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli (Ertürk Kösen) ve Jahrein rumuzlu kullanıcı (Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Yaklaşık bir ay cezaevinde kalan geçtiğimiz ay sosyal medya fenomeni sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tahliye edildiğini duyurmuştu. Jahrein, "Tahliye" notuyla çocuğuyla çekilen bir fotoğrafını paylaşmıştı.

MÜSTEHCENLİK DAVASINDA KARAR ÇIKTI!

Antalya Adliyesi önünde yaptığı yeni paylaşımda ise Jahrein davadan beraat ettiğini duyurdu. “Tahliyeden sonra beraat de geldi. Yüzde yüz suçsuz olduğum kanıtlandı" diyen Jahrein "Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Jahrein (Ahmet Sonuç) jahrein
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