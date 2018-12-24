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Cezaevindeki ağabeyine af için ikinci kez Atatürk heykeline çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 16:25 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, geçen ay Atatürk heykeline çıkan ve vatandaşlar tarafından linç edilmekten polislerce kurtarılan Ahmet Bal (30) bugün yine heykele çıktı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, geçen ay Atatürk heykeline çıkan ve vatandaşlar tarafından linç edilmekten polislerce kurtarılan Ahmet Bal (30) bugün yine heykele çıktı. Polislerin güçlükle büstten indirdiği Bal, cezaevindeki ağabeyine af çıkarılması için heykele çıktığını söyledi. Ahmet Bal, geçen 13 Kasım günü Kapcami Mahallesi Sümer Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline çıktı. Başında poşu, elinde uçucu madde poşeti bulunan ve heykele saldırdığı sanılan Ahmet Bal, polislerce aşağı indirilirken vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polisler tarafından kalabalığın içerisinden alınarak emniyete götürülen Bal, ağabeyinin cezaevinde olduğunu ve af ile serbest kalması amacıyla büste çıktığını söyledi ve sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ahmet Bal, bugün öğlen saatlerinde ikinci kez Atatürk heykeline çıktı. Heykele çıkan ve etraftakilere ağabeyinin dolandırıcılık suçundan 7 ay hapis cezası aldığı ve kaldığı cezaevinin şartlarının kötü olduğunu, bu nedenle af çıkarılarak tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasını istedi. Çevresindekilere af istediğini belirterek bağıran Bal, ihbarla bölgeye gelen polisler tarafından güçlükle büstten indirildi ve gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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