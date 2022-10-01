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Cezaevindeki arkadaşa kıyafet arasında uyuşturucu! 22 yıl hapis: Bunu yapmak ahmaklıktı

01.10.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yaşanan olayda cezaevindeki arkadaşına kıyafetlerin arasında uyuşturucu madde veren kişi 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin TL para cezasıyla cezalandırıldı. Suçüstü yakalanan sanığın 2 kez daha arkadaşını ziyaret ettiği, kendisine mont, kazak ve pantolon götürdüğü tespit edildi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, ''İçinde uyuşturucu madde olduğunu bilmiyordum, bunu yapmak bir ahmaklıktı. Tanımadığım kişiye eşya götürmemem gerekiyordu'' dedi.

Cezaevindeki arkadaşa kıyafet arasında uyuşturucu! 22 yıl hapis: Bunu yapmak ahmaklıktı

Olay, 17 Ocak tarihinde Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza infaz Kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K., tutuklu bulunan arkadaşı E.Ö.’yü ziyaret ederek ona eşya götürdü. M.K. ziyaret öncesinde eşyaları E.Ö.’ye verilmesi için görevli infaz koruma memurlarına verdi. Görevliler eşyalar üzerinde yaptığı aramada pantolonun bel kuşağı içerisinde gizlenmiş vaziyette toz madde ele geçirdi. Olayın Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesiyle madde İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliğince incelendi. Elde edilen raporda maddenin sentetik kannabinoid (bonzai) olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"UYUŞTURUCU MADDE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, BUNU YAPMAK BİR AHMAKLIKTI"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık M.K. ve avukatı katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık M.K., "Pantolonun içine uyuşturucuyu ben koymadım. Sosyal medya üzerinde konuştuğum bir şahıs bana E.Ö.'ye eşya götürmemi istedi. Eşyaları alarak kontrol ettim ve E.Ö.'ye götürmek için aldım. İçinde uyuşturucu madde olduğunu bilmiyordum, bunu yapmak bir ahmaklıktı. Tanımadığım kişiye eşya götürmemem gerekiyordu. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

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DAHA ÖNCE DE KIYAFET GÖTÜRMÜŞ

İddianamede M.K.’nin daha önce de cezaevinde E.Ö.’yü 2 defa ziyaret ettiği ve emanet kayıtlarına göre kendisine pantolon, mont, kazak gibi giyim eşyaları götürdüğü belirtildi.

22 YIL 6 AY HAPİS

Mahkeme heyeti sanığın “Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama”, “İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma” suçundan toplam 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin TL para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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