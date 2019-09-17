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Cezaevindeki arkadaşlarını ziyarete giderken yakalandılar... Hırsızlık anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 14:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 3 ilçede 6 evden hırsızık yapan 2 kişi, Kartal Cezaevi'nde tutuklu arkadaşlarını ziyarete gittiği sırada, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Cezaevindeki arkadaşlarını ziyarete giderken yakalandılar... Hırsızlık anları kamerada

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da 3 ilçede 6 evden hırsızık yapan 2 kişi, Kartal Cezaevi'nde tutuklu arkadaşlarını ziyarete gittiği sırada, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri evlere giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı.

6 AYRI EVDEN 20 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

Ümraniye, Çekmeköy, Tuzla’da 23 Mayıs 2 Eylül tarihleri arasında iki şüphelinin 6 ayrı evden 20 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar, telefon ve tablet çalmalarıyla ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarından şüphelilerin kimlikleri ve kullandıkları araç plakaları tespit edildi. Takibe alınan 2 şüphelinin Kartal Cezaevi'nde arkadaşlarını ziyaret etmeye gittikleri belirlenerek, cezaevi önünde tedbir alındı. Şüpheliler, 10 Eylül'de Kartal Cezaevi otoparkında yakalanarak gözaltına alındılar.

TUTUKLANDILAR

Polisin yaptığı soruşturmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerden Mert A.(18)’nın 3, , Mehmet K.(18)’nın 9 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

Cezaevindeki arkadaşlarını ziyarete giderken yakalandılar... Hırsızlık anları kamerada

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