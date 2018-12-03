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Cezaevindeki babasıyla telefonda görüşünce intihardan vazgeçti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 15:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, ailesiyle sorun yaşadığı ve erkek arkadaşından ayrıldığı öne sürülen E.S.

Cezaevindeki babasıyla telefonda görüşünce intihardan vazgeçti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, ailesiyle sorun yaşadığı ve erkek arkadaşından ayrıldığı öne sürülen E.S. (22), alkol aldıktan sonra falezlerde intihar girişiminde bulundu. Falezlerin uç noktasında oturup, içki içen E.S., cezaevinde yatan babasıyla telefonda görüştürülmesinin ardından ikna edildi.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki falezlerde meydana geldi. Ailesiyle sorunlar yaşadığı ve erkek arkadaşından ayrıldığı iddia edilen E.S. isimli genç kadın, yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin ucunda oturup, ağladığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, deniz polisine bağlı bottaki ekip de denizde hazır bekletildi. Genci intihardan vazgeçirmeye çalışan polisler, falezlerin üzerinde içki içen ve sürekli telefonda konuşan E.S.'ye, kendisini cezaevindeki babasıyla görüştürebileceklerini söyledi. Herkesin kendisine kötülük yaptığını söyleyen E.S., babası M.S. ile görüşmek istediğini, aksi halde fazlerden atlayacağını belirtti. E.S., polisin, babasıyla kendisini telefonda görüştürmesinin ardından intihardan vazgeçti. Polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan E.S., sağlık görevlilerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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Cezaevindeki babasıyla telefonda görüşünce intihardan vazgeçtiCezaevindeki babasıyla telefonda görüşünce intihardan vazgeçtiCezaevindeki babasıyla telefonda görüşünce intihardan vazgeçtiCezaevindeki babasıyla telefonda görüşünce intihardan vazgeçti

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