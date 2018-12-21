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Cezaevindeki çocukların yüzünü güldüren proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 19:31 | Son Güncelleme

Elazığ'da üniversite öğrencileri, "Gönül Bağı Projesi" kapsamında kentteki esnaftan temin ettikleri giysi, kırtasiye ve oyuncakları cezaevinde anneleriyle birlikte kalan çocuklara ulaştırdı - Öğrencilerden Ayşe Erkan: - "Cezaevinde anneleri ile birlikte kalan 13 çocuk belirledik ve onlara hediyelerini verdik. Çok güzel bir gündü"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, cezaevinde anneleriyle birlikte kalan çocuklara giysi, kırtasiye ve oyuncak hediye etti.

Kentteki 150 üniversite öğrencisi, "Gönül Bağı Projesi" kapsamında kentteki esnaftan giysi, kırtasiye ve oyuncak gibi malzemeler topladı.

Öğrenciler, topladıkları malzemeleri, Elazığ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek, anneleri ile birlikte kalan 13 çocuğa hediye etti.

Etkinlikte, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu da konser verdi.

KYK İl Müdürü Suphi Döner, yaptığı konuşmada, kurumlarında kalan öğrencilerin bir iyilik hareketi başlattıklarını söyledi.

Ülkenin geleceğinin gençlerin ellerinde biçimleneceğini ifade eden Döner, "Gençler iyilik adına bir çok proje yaptı. Bize gelip cezaevinde anneleri ile kalan 13 çocuğu ziyaret edip onlara çeşitli hediyeler vermek istediklerini söylediler. Biz de onların projelerine sahip çıktık. Öğrencilerimiz, 13 çocuk için esnafları tek tek dolaşıp yardım topladılar. Bugün de topladıkları yardımları cezaevinde anneleri ile yaşayan çocuklarımıza hediye ettiler." dedi.

Öğrencilerden Ayşe Erkan ise parmaklıklar ardına mahkum kalan çocuklara umut olmaya çalıştıklarını belirtti.

Anneleri ile birlikte cezaevinde yaşayan çocukları görünce duygulandığını belirten Erkan, "Bugüne kadar çok etkinlik yaptık ama bugün farklı bir heyecanımız vardı. Özellikle Elazığ esnafına çok teşekkür ediyorum, bu süreçte bize çok yardımcı oldular. Cezaevinde anneleri ile birlikte kalan 13 çocuk belirledik ve onlara hediyelerini verdik. Çok güzel bir gündü." ifadesini kullandı.

Şeyma Aydın da cezaevinde kalan çocuklarla gönül bağı kurmaya çalıştıklarını dile getirdi.

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