Cezaevindeki çocukların yüzünü güldüren proje

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, cezaevinde anneleriyle birlikte kalan çocuklara giysi, kırtasiye ve oyuncak hediye etti.

Kentteki 150 üniversite öğrencisi, "Gönül Bağı Projesi" kapsamında kentteki esnaftan giysi, kırtasiye ve oyuncak gibi malzemeler topladı.

Öğrenciler, topladıkları malzemeleri, Elazığ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek, anneleri ile birlikte kalan 13 çocuğa hediye etti.

Etkinlikte, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu da konser verdi.

KYK İl Müdürü Suphi Döner, yaptığı konuşmada, kurumlarında kalan öğrencilerin bir iyilik hareketi başlattıklarını söyledi.

Ülkenin geleceğinin gençlerin ellerinde biçimleneceğini ifade eden Döner, "Gençler iyilik adına bir çok proje yaptı. Bize gelip cezaevinde anneleri ile kalan 13 çocuğu ziyaret edip onlara çeşitli hediyeler vermek istediklerini söylediler. Biz de onların projelerine sahip çıktık. Öğrencilerimiz, 13 çocuk için esnafları tek tek dolaşıp yardım topladılar. Bugün de topladıkları yardımları cezaevinde anneleri ile yaşayan çocuklarımıza hediye ettiler." dedi.