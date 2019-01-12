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Cezaevindeki damadını ziyaret etti, kamyon çarpmasıyla öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 17:49 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da cezaevindeki damadını ziyaret ettikten sonra yolun karşısına geçen Hacer Atasever'e (64) kamyon çarptı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da cezaevindeki damadını ziyaret ettikten sonra yolun karşısına geçen Hacer Atasever'e (64) kamyon çarptı. Ağır yaralanan Atasever, hastanede hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Kütahya-Eskişehir karayolundaki Kütahya E Tipi Cezaevi önünde meydana geldi. Hacer Atasever, kızları ile birlikte cezaevinde mahkum olan damadını ziyarete geldi. Ziyaret sonrası cezaevinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Atasever'e, Orhan Yavuz Levent'in kullandığı 16 ACE 184 plakalı kamyon çarptı. Ağır yaralanan Atasever'e ilk müdahaleyi cezaevine ziyarete gelen iki hemşire yaptı. Olay yerine çağrılan ambulansla Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Atasever, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Orhan Yavuz Levent gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazayı gören diğer mahkum yakınları, aynı yolda defalarca kaza yaşandığını, daha önce cezaevi önünde yayaların karşıya rahat geçebilmesi için butonla çalışan trafik ışıklarının olduğunu ve şu anda çalışmadığını söylediler.

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