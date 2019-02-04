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Cezaevindeki DEAŞ’lı teröristin çocukları Belçika’ya iade edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 23:31 | Son Güncelleme

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de cezavinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu Belçika vatandaşı Amina Ghezzal’ın Türkiye’deki iki çocuğunun Belçika’ya iade edildiğini duyurdu.Terör suçlamasıyla Türkiye’de hapis yatan Fas kökenli Belçika vatandaşı Amina Ghezzal’ın iki çocuğu için Belçika hükümeti tarafından 22 Ocak 2019 tarihinde seyahat belgeleri çıkarılmıştı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de cezavinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu Belçika vatandaşı Amina Ghezzal’ın Türkiye’deki iki çocuğunun Belçika’ya iade edildiğini duyurdu.
Terör suçlamasıyla Türkiye’de hapis yatan Fas kökenli Belçika vatandaşı Amina Ghezzal’ın iki çocuğu için Belçika hükümeti tarafından 22 Ocak 2019 tarihinde seyahat belgeleri çıkarılmıştı. Türk makamlarının durumu incelemesinin ardından iznin yeni çıkmasıyla çocukların Belçika’ya iadelerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Belçika Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İki çocuk bugün Belçika’ya gelmek üzere Türkiye’den ayrıldı. Buraya ulaştıklarında ilgili makamların yetkililerine teslim edilecekler” ifadeleri yer aldı.
Anneanne Rachma Ayad’ın bir yıl önce yaptığı girişimler sonucu 2 ve 4 yaşlarındaki kız çocuklarının Belçika’ya dönmeleri sağlandı. Çocukların anneanne Rachma Ayad’a verilmeleri ya da bakıcı aileye yerleştirilmeleri noktasındaki kararın, dosyayı inceleyen mahkeme tarafından verilmesi bekleniyor.
Belçika’nın Beverlo kentine kayıtlı Fas kökenli Belçika vatandaşı 28 yaşındaki Amina Ghezzal, 2013 yılında o dönem hayatta olan kendisi gibi terörist eşiyle Suriye’ye gitmiş, 2018’de Türkiye’de bir sonraki eşiyle yakalandıktan sonra 10 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Kayseri cezaevine evine yerleştirilmişti. Kendisine yardım ve yataklık eden yeni eşine ise 3 yıl hapis cezası verilmişti.

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