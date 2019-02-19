HABER

Cezaevindeki FETÖ sanığına gönderilen flash bellekten Gülen videosu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 18:24 | Son Güncelleme

EDİRNE F Tipi Cezaevi'nde 'FETÖ/PDY üyeliği'nden tutuklu bulunan E.K.'ye, eşinin kargoyla gönderdiği ceketin cebinde flash bellek bulundu.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE F Tipi Cezaevi'nde 'FETÖ/PDY üyeliği'nden tutuklu bulunan E.K.'ye, eşinin kargoyla gönderdiği ceketin cebinde flash bellek bulundu. Flash belleğe bakıldığında, içinde FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in sohbet videosunun bulunduğu belirlendi.
Edirne'de, FETÖ/PDY'nin dershanesinde öğretmen olarak görev yaptığı sırada yürütülen soruşturma kapsamında 'örgüt üyeliği'nden tutuklanan E.K., F Tipi Cezaevi'ne konuldu. E.K., iddiaya göre, duruşmaya çıkmak için eşi Ü.K.'den takım elbise istedi. Ü.K.'nin cezaevine kargoyla gönderdiği cekette inceleme yapan jandarma ekipleri, cep kısmında flash bellek buldu. Durumun Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi üzerine flash bellek, Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenmeye alındı. İnceleme öncesi hedefi dışında açılması durumunda içindeki bilgileri silebilecek özellikte ayarlanmış olabileceği ihtimaline karşı flash belleğin imajı alındı. Ardından açılan flash belleğin içinde, FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in sohbet videosunun bulunduğu tespit edildi. Durumun bildirildiği Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı
Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Başvurmayanın parası yanacak

Başvurmayanın parası yanacak

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.