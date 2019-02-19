Cezaevindeki FETÖ sanığına gönderilen flash bellekten Gülen videosu çıktı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE F Tipi Cezaevi'nde 'FETÖ/PDY üyeliği'nden tutuklu bulunan E.K.'ye, eşinin kargoyla gönderdiği ceketin cebinde flash bellek bulundu. Flash belleğe bakıldığında, içinde FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in sohbet videosunun bulunduğu belirlendi.

Edirne'de, FETÖ/PDY'nin dershanesinde öğretmen olarak görev yaptığı sırada yürütülen soruşturma kapsamında 'örgüt üyeliği'nden tutuklanan E.K., F Tipi Cezaevi'ne konuldu. E.K., iddiaya göre, duruşmaya çıkmak için eşi Ü.K.'den takım elbise istedi. Ü.K.'nin cezaevine kargoyla gönderdiği cekette inceleme yapan jandarma ekipleri, cep kısmında flash bellek buldu. Durumun Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi üzerine flash bellek, Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenmeye alındı. İnceleme öncesi hedefi dışında açılması durumunda içindeki bilgileri silebilecek özellikte ayarlanmış olabileceği ihtimaline karşı flash belleğin imajı alındı. Ardından açılan flash belleğin içinde, FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in sohbet videosunun bulunduğu tespit edildi. Durumun bildirildiği Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

