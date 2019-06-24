Cezaevindeki hükümlü, yatakları ateşe verdi

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir hükümlünün koğuşundaki yatakları ateşe vermesi sonucu 8 infaz koruma memuru dumandan etkilendi.

Tarsus Cezaevleri Kampüsü T3 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik koğuşta cezasını çeken hükümlü E.K., çakmakla yatakları ateşe verdi. Yangın cezaevi personeli tarafından kısa sürede söndürülürken, 8 infaz memuru yoğun dumandan etkilendi.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan memurların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Cezaevi Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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