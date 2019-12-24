HABER

Cezaevindeki hükümlünün evinde kurutulmaya bırakılmış uyuşturucu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 12:05 | Son Güncelleme

Cezaevindeki hükümlünün evinde kurutulmaya bırakılmış uyuşturucu bulundu

Kütahya'da, cezaevinde bulunan hükümlünün evinde kurutulmaya bırakılmış 38 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, merkeze bağlı Kirazlıyayla köyünde, Kemal A'ya ait evde uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, narkotik köpeği "Mola"nın da kullanıldığı operasyonda, kurutulmak üzere evin odalarının zeminine, eşyaların üzerine serilmiş ve tavana asılmış 38 kilogram esrar buldu.

Evde inceleme yapan ekipler, ele geçirilen uyuşturucuyu çuvallara doldurarak imha etmek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

Başka bir suçtan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kemal A'nın, 10 Aralık'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca tutuklandığı, evdeki esrarı da yakalanmadan önce kendisinin kurutmaya bıraktığı öğrenildi.

PARTNER Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi
Rus 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ soruşturmasına, 12 tutuklamaŞanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ soruşturmasına, 12 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Kütahya operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

O devlet başkanı banyoda düştü!

O devlet başkanı banyoda düştü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan Kanal İstanbul'la ilgili çok konuşulacak ABD iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Altunizade'deki metrobüs yoğunluğu devam ediyor! Vatandaşlardan çağrı

Altunizade'de aynı manzara!

Van'ın İran sınırında erkek cesedi bulundu

İran sınırında erkek cesedi bulundu

Eşinin iş arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmeleri haksız tahrik sayıldı

Telefon görüşmeleri haksız tahrik sayıldı

Şanlıurfa ve Gaziantep’te 25 bin 185 captagon ele geçirildi

25 bin 185 captagon ele geçirildi

Lise öğrencisi genç kıza ormanda işkence davasında sanıklar tahliye edildi

Liseli kıza ormanda işkence etmişlerdi! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.