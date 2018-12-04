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Cezaevindeki hükümlüye gönderilen kargodan uyuşturucu haplar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 16:23 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, cezaevi hükümlüsü İ.S.K.'ye kargoyla gönderilen kolideki kabanın içine gizlenen 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, cezaevi hükümlüsü İ.S.K.'ye kargoyla gönderilen kolideki kabanın içine gizlenen 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri, İstanbul'dan kargoyu gönderen A.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne hükümlü İ.S.K. için İstanbul'dan kargoyla gönderilen kolideki kaban, infaz koruma memurlarınca aramadan geçirildi. Yapılan aramada, kabana gizlenen 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Edirne Cumhuriyet Savcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise İstanbul'dan kargoyu gönderen A.T.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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