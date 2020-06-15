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  4. Cezaevindeki kız kardeşini göremeyince adliyenin karşısında intihara kalkıştı

Cezaevindeki kız kardeşini göremeyince adliyenin karşısında intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 16:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’de cezaevinde tutuklu olan kız kardeşini göremediğini iddia eden bir vatandaş, Kocaeli Adliyesi karşısındaki bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Adliyede görevli polis memurunun ikna ettiği vatandaş, çıktığı çatıdan indirildi.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kocaeli Adliyesi’nin bulunduğu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karabük’ten Kocaeli’ye geldiğini söyleyen M.G. isimli bir vatandaş, Kocaeli’deki cezaevinde tutuklu olan kız kardeşini 7 yıldır göremediğini iddia ederek adliye binası karşısındaki bir binanın çatısına çıktı. İntihara kalkışan şahsı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın önünde hava yastığı açtı.

Adliyede görevli polis memurları ise vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Adliyenin penceresine çıkan görevliler ise, “Gel senin işini halledelim” diyerek şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahıs çıktığı çatıdan, daha sonra ikna olarak indi. Şahıs, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan işlemlerinin ardından M.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İHA

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