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Cezaevindeki Metin Topuz hakkında zorla getirme kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 15:00 | Son Güncelleme

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk’ün ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçuyla yargılandığı davada tanık olarak dinlenecek olan ve tutuklu bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.ABD Başkonsolosluğu bölge güvenlik biriminde araştırma görevlisi olarak görev yapan ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla yargılanan Nazmi Mete Cantürk ile eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk’ün yargılanmasına devam edildi.

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk’ün ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçuyla yargılandığı davada tanık olarak dinlenecek olan ve tutuklu bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.
ABD Başkonsolosluğu bölge güvenlik biriminde araştırma görevlisi olarak görev yapan ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla yargılanan Nazmi Mete Cantürk ile eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk’ün yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk ile avukatları katıldı. Duruşmada ABD Büyükelçiliği yetkilileri izleyici olarak yer aldı.
Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme heyeti önceki celse dinlenmesine karar verilen tanıkların, dinleneceğini kaydetti. Bunun üzerine salonda tanık yoklaması yapıldı. Yapılan yoklamada tanıkların olmadığının görülmesi üzerine mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, başka bir dosyada FETÖ kapsamında casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu bulunan ve ifadesinde Nazmi Mete Cantürk’ün adını veren Metin Topuz ve Hacı Salih Zengin hakkında zorla getirme kararı çıkarttı.

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