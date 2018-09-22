Cezaevindeki oğluna af için Ankara'ya yürürken rahatsızlandı

ANKARA,(DHA)-İSTANBUL'dan Ankara'ya, uyuşturucuyla yakalandıktan sonra tutuklanıp, 12 yıl 8 ay hapis cezası alan oğlu için af istediğini belirterek yürüyüşe geçen Ümit Arpa, kente 80 kilometre kala rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da oturan Ümit Arpa, askere gitmesine 12 gün kala, üzerinde uyuşturucuyla yakalandıktan sonra tutuklanıp, 12 yıl 8 ay hapis cezası alan oğlu Murat Arpa'nın serbest bırakılması için Ankara'ya yürüyüş başlattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 19 gün önce yürüyüşe başlayan Arpa, 2 gün önce Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde rahatsızlandı.
Ümit Arpa, kendisi ile birlikte yürüyen Hatice Baz tarafından önce Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ki ilk tedavisinin ardından Ümit Arpa, Ankara'da yaşayan kader mahkumları yakınları tarafından Sincan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ümit Arpa burada yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
Ankara'da bir yakınının evinde dinlenen Ümit Arpa, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yürüyüşe başladığını söyleyerek, "Devlet büyüklerimize seslenmek istiyorum. İçim kaldırmıyor artık benim. Ben bir babayım. Suçlu ise gerçekten yatsınlar. Ama suçsuz olan çocuklarımızı biz almak istiyoruz" dedi. Arpa, şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendisini toparladığını söyledi. Ümit Arpa'nın bir süre sonra TBMM'ye giderek, sıkıntılarını ve taleplerine dile getireceği bildirildi.
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