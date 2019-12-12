Cezaevindeki oğlunu ziyaret eden anne, otomobil çarpmasıyla öldü

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da cezaevindeki oğlunu ziyaret ettikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Emine Kayacan (72), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü İbrahim Kucak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu E Tipi Kapalı Cezaevi önünde meydana geldi. Cezaevindeki oğlunu ziyaret eden Emine Kayacan, görüş sonrası çevre yolundan karşıya geçmek istedi. Bu sırada İbrahim Kucak yönetimindeki 81 DS 819 plakalı otomobil, Kayacan'a çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kayacan, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Kayacan hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kucak ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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