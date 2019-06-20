HABER

Cezaevindeki tatbikat, patlama sanıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:49 | Son Güncelleme

KONYA'daki Açık Ceza İnfaz Kurumu'na, kazan dairesinde patlama olduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cezaevindeki tatbikat, patlama sanıldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'daki Açık Ceza İnfaz Kurumu'na, kazan dairesinde patlama olduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gidildiğinde, patlama olmadığı, cezaevinde tatbikat yapıldığı ortaya çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 10.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Kuzgunkavak Mahallesi Sultan Veled Caddesi'ndeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kazan dairesinde patlama meydana geldiği ve yaralıların olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine cezaevine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gitmesiyle patlama olmadığı, cezaevinde tatbikat yapıldığı anlaşıldı.

​FOTOĞRAFLI

Cezaevindeki tatbikat, patlama sanıldıCezaevindeki tatbikat, patlama sanıldıCezaevindeki tatbikat, patlama sanıldıCezaevindeki tatbikat, patlama sanıldı

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İBB'den İmamoğlu'nun açıklamasına "MBS" yanıtıİBB'den İmamoğlu'nun açıklamasına "MBS" yanıtı
Kızılay bağış zarfından çıkan mektup duygulu anlar yaşattıKızılay bağış zarfından çıkan mektup duygulu anlar yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı!

Nereye kaçacaklarını şaşırdılar! Vatandaşların yağmurla imtihanı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon! 6 kişi yakalandı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı! Polis havaya ateş açtı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Estetik yüzünden tanınmaz hale geldi!

Eski fotoğrafını gören inanamıyor! Tanınmaz hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.