Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Son olarak 'Vatanım Sensin' dizisinde 'Dağıstanlı' rolüne hayat veren Ufuk Bayraktar, 11 yıl önce karıştığı bir kavgada babasına ait ruhsatsız silahı üzerinde bulundurduğu için yargılandığı davadan hapis cezası almıştı. Kesinleşen 6 aylık cezası nedeniyle Silivri Cezaevi'nde bulunan Bayraktar'ın hapis günlerine ait ilk fotoğrafı gün yüzüne çıktı.

EZEL DİZİSİYLE TANINMIŞTI

Türk bayrağının önünde poz veren ünlü oyuncunun cezaevinde senaryo yazarak, kitap okuyarak ve spor yaparak zamanını geçirdiği öğrenildi. Cezası 3 Mart'ta bitecek olan 37 yaşındaki Bayraktar, 'Ezel' dizisinde hayat verdiği Ramiz Dayı'nın (Tuncel Kurtiz) gençliği rolüyle hafızalarda yer etmişti.

Zeki Demirkubuz'un Kader filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' alan oyuncu, gişe rekortmeni Dağ filmiyle de adından söz ettirmişti.

Ufuk Bayraktar cezaevine girdikten sonra sosyal medya sayfasından bir mektup paylaşmış ve "Her erkeğin gençlik döneminde olduğu gibi benim de 2007 yılında karıştığım bir kavgada rahmetli babamın yadigarı ruhsatsız silahlı üzerimde bulundurmaktan dolayı kısa bir süre sizlerden uzak, yüce Türk adaletinin güvenli ellerinde olacağım. Her hayırda bir şer, her şerde de bir hayır vardır. İnşallah 6 ay sonra görüşürüz. Allah'a emanet olun" sözlerine yer vermişti. (Medyatava)