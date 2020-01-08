HABER
  4. Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, kontrol için hastaneye getirildi

Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, kontrol için hastaneye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 22:23 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "Recep Sert'in her altı ayda duruma göre de üç ayda bir rutin kontrollerini yapıyoruz. Tahlilleri bitince birkaç güne kadar taburcu edeceğiz. Ondan sonra yeniden cezaevine götürülecek"

Bilecik'te karıştığı bir olay nedeniyle tutuklanan yüz nakilli Recep Sert, kontrol için Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirildi.

Polislerin gözetiminde hastaneye getirilen Sert, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından muayene edildi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sert'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Sert'in hastaneye kaldırılması"nın söz konusu olmadığını belirten Özkan, "Recep Sert'in her altı ayda duruma göre de üç ayda bir rutin kontrollerini yapıyoruz. Tahlilleri bitince birkaç güne kadar taburcu edeceğiz. Ondan sonra yeniden cezaevine götürülecek." diye konuştu.

Bursa'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzünden yaralanan Recep Sert'e, 2013'te Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı bir turistin yüz ve çenesi başarılı bir operasyonla nakledilmişti. Bilecik'te 10 Ekim 2019'da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alınan Recep Sert, tutuklanarak İnegöl Cezaevi'ne gönderilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Amasya'da AVM'de yangın! Ölü ve yaralılar varAmasya'da AVM'de yangın! Ölü ve yaralılar var
Bir türlü inmedi! Kaymakam ikna ettiBir türlü inmedi! Kaymakam ikna etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi kontrol Prof. Dr. Özlenen Özkan Recep Sert

En Çok Okunan Haberler

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi açıklaması: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi açıklaması: İzin vermeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arzu Ertan cinayetinde 'pes' dedirten savunma! 'Ayağım takıldı!'

Arzu Ertan cinayetinde 'pes' dedirten savunma!

8 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

8 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonucu sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Şans Topu'nda büyük ikramiye bir kişinin oldu

Adana’da köpek vahşeti! Dayısını parçalanmış halde buldu

Korkunç olay! Parçalanmış halde buldu

Amasya'da alışveriş merkezinde yangın: 2 ölü, 4 yaralı

Amasya'da AVM'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de intihar girişiminde bulunan kişiyi kaymakam ikna etti

Bir türlü inmedi! Kaymakam ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.