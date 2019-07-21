HABER

Cezaevinden 2 gün önce çıktı, ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 15:23 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Mustafa İnatcıoğlu (25), otomobilinin yanında ölü bulundu.  Olay, sabah saatlerinde, Yeni Mahalle Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi.

Cezaevinden 2 gün önce çıktı, ölü bulundu

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde, hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Mustafa İnatcıoğlu (25), otomobilinin yanında ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde, Yeni Mahalle Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, 42 ER 725 plakalı otomobilin açık olan kapısının yanında yerde hareketsiz halde yatan bir erkek gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde vücudunda yara ve darp izi bulunmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis yaptığı incelemede, erkek cesedinin 2 gün önce cezaevinden tahliye olan Mustafa İnatcıoğlu'na ait olduğu belirlendi. İnatcıoğlu'nun dün akşam saatlerinde evden çıkıp, babasının otomobilini aldığı ve geri dönmediği öğrenildi. İnatcıoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Cezaevinden 2 gün önce çıktı, ölü bulunduCezaevinden 2 gün önce çıktı, ölü bulundu

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyorBöyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor
Genç baba vahşice katledildiGenç baba vahşice katledildi
Suriyeli ailenin en küçük çocuğu da denizde boğulduSuriyeli ailenin en küçük çocuğu da denizde boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta zihinsel engelli kadın hayatını kaybetti, otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.