Cezaevinden 2 gün önce çıktı, ölü bulundu

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde, hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Mustafa İnatcıoğlu (25), otomobilinin yanında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Yeni Mahalle Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, 42 ER 725 plakalı otomobilin açık olan kapısının yanında yerde hareketsiz halde yatan bir erkek gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde vücudunda yara ve darp izi bulunmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis yaptığı incelemede, erkek cesedinin 2 gün önce cezaevinden tahliye olan Mustafa İnatcıoğlu'na ait olduğu belirlendi. İnatcıoğlu'nun dün akşam saatlerinde evden çıkıp, babasının otomobilini aldığı ve geri dönmediği öğrenildi. İnatcıoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI



