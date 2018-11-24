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Cezaevinden 20 gün önce çıktı, otomobil hırsızlığından tutuklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 16:36 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ’da 12 yıldır bulunduğu cezaevinden 20 gün önce tahliye olan O.K.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da 12 yıldır bulunduğu cezaevinden 20 gün önce tahliye olan O.K. ile kardeşi A.K., otomobil çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Kent merkezinde farklı tarihlerde 3 otomobilin çalındığı ihbarı üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis, yaptığı inceleme sonunda şüphelilerin A.K. ve kardeşi O.K. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, bir kişiyi aracını satın alma bahanesiyle dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Çalınan araçlar da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve ifadeleri alınan 2 kardeş, nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.K. ve kardeşi O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan kardeşlerden O.K.'nin 12 yıl yattığı cezaevinden 20 gün önce tahliye olduğu belirlendi.

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