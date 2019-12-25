HABER
  3. Cezaevinden 4 yıl önce firar eden hükümlü Diyarbakır'da yakalandı

Cezaevinden 4 yıl önce firar eden hükümlü Diyarbakır'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 14:03 | Son Güncelleme

Cezaevinden 4 yıl önce firar eden hükümlü Diyarbakır'da yakalandı

Cezaevinden 4 yıl önce firar eden hükümlü Diyarbakır'da yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek Açık Ceza İnfaz Kurumundan 4 yıl önce firar eden hükümlü Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yakalandı.

Valiliğin açıklamasında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda 10 yıl önce Çermik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen yaralama olayının devamında karşı aileden bir kişiyi silahla öldüren ve yargılandığı davada, "kasten adam öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası alan İ.H.G'nin hükümlü bulunduğu Siverek Açık Ceza İnfaz Kurumundan 4 yıl önce firar ettiği bildirildi.

Bu zamana kadar sürekli adres değiştirerek kimliğini gizlemeye çalışan, hakkında "tasarlayarak adam öldürme", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından arama kaydı bulunan İ.H.G'nin ailesinin ikamet ettiği Çermik'in Karamusa Mahallesi'ne geldiği, aynı gün şehir dışına çıkarak izini kaybettireceği bilgisinin alındığı ifade edilen açıklamada, söz konusu mahalle yakınlarında 23 Aralık'ta gerçekleştirilen yol kontrolünde İ.H.G'nin kullandığı aracın durdurulduğu belirtildi.

Zanlının kimlik kontrolünün ardından üzerindeki ruhsatsız tabanca, 2 tabancaya ait şarjör ve 9 milimetre çapında 12 fişek ile yakalandığı aktarılan açıklamada, zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Cezaevinden 4 yıl önce firar eden hükümlü Diyarbakır'da yakalandı

PARTNER Asgari ücrette flaş gelişme! İşte Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret... Asgari ücrette flaş gelişme! İşte Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret...
Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardıCaddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı
Erciş'te öğrenciler için sinema etkinliğiErciş'te öğrenciler için sinema etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çermik Diyarbakır firari

En Çok Okunan Haberler

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Otoyolu’nda intihar girişimi! Yol trafiğe kapandı

TEM'i trafiğe kapatan olay!

Fenerbahçeli eski futbolcunun gölette cesedi bulunan kayınvalidesi toprağa verildi 

Fenerbahçeli eski futbolcunun kayınvalidesi toprağa verildi

Son dakika: Bahçeli'den Kanal İstanbul eleştirilerine yanıt!

Bahçeli'den Kanal İstanbul eleştirilerine yanıt!

Hamile kadına koca şiddeti! "Ölmek istemiyorum"

Hamile kadının feryadı: Ölmek istemiyorum

Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diyen kadın hakkında istenen ceza belli oldu

"Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" demişti! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.