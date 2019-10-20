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Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Adana Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerinin katıldıkları meslek edindirme kurslarında ortaya çıkan eserler ‘Sınırların Ötesinde Sanat’ adıyla sergilendi.

Adana Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerinin katıldıkları meslek edindirme kurslarında ortaya çıkan eserler ‘Sınırların Ötesinde Sanat’ adıyla sergilendi. Eserlerin satışından elde edilen para, hükümlülerin aile bütçesine destek olacak.
Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Adana Karataş Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerin yaptığı hediyelik kilim dokuma, resim, ahşap boyama, takı tasarım gibi el emeği göz nuru toplam 800 eser bir alışveriş merkezinde sergilendi.

“545 mahkum sertifika aldı”
Serginin açılışında konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, “Amacımız ceza evinden çıktıktan sonra sosyal hayata uyum sağlamaları açısından kendilerine yardımcı olmak. Bu nedenle Türkiye’nin bir çok yerinde olduğu gibi Adana’da da faaliyetlerimiz sürüyor. 2019 yılı içerisinde hükümlülerimizin 545’i bu kurslarda başarı göstererek belge ve sertifika almaya hak kazandılar. Açık cezaevi infaz kurumuna gelen ve hayatlarının bir kısmını orada geçirmek zorunda kalan hükümlülerimizin yaklaşık yarısı da cezaevlerinde meslek edinmiş olarak geçiriyorlar. Buradaki sergilenen ürünlerin satışları hükümlülerin aile bütçelerine katkı olacak” dedi.
Konuşmanın ardından serginin açılış kurdelesi Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun ve Denetimli Serbestlik Savcısı Necati Kazak tarafından kesildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve beraberindekiler vatandaşlarla birlikte sergiyi gezdi.

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar

Cezaevinden aile bütçesine destek oluyorlar
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