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Cezaevinden bayram iznine geldi, otomobilde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 14:20 | Son Güncelleme

 SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde, cezaevinden bayram iznine çıkan Burak Çakır (24), evinin bahçesindeki otomobilde ölü bulundu.

Cezaevinden bayram iznine geldi, otomobilde ölü bulundu

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde, cezaevinden bayram iznine çıkan Burak Çakır (24), evinin bahçesindeki otomobilde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir yara izi olmayan Çakır’ın ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.
Akyazı ilçesi Seyfeler Mahallesi'nde yaşayan Burak Çakır, yakınları tarafından evin bahçesinde park halindeki otomobilde hareketsiz bulundu. Gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Burak Çakır’ın öldüğünü belirledi. Vücudunda herhangi bir yara olmayan Burak Çakır’ın cenazesi Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bolu Açık Cezaevi’nde işlediği bir suçtan dolayı cezasını çeken Burak Çakır'ın bayram iznine çıktığı belirtildi.
Burak Çakır’ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

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