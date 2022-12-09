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Cezaevinden çıkan Taner Tolga Tarlacı'nın takipçilerinden istediği şoke etti

09.12.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan Taner Tolga Tarlacı, bir süredir gasp suçundan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir cezaevinde tutuluyordu. Kendisine '3T' lakabını veren Tarlacı yaptığı sosyal medya paylaşımıyla cezaevinden çıktığını açıkladı. Tarlacı'nın takipçilerinden isteği ise herkesi şaşırttı.

Cezaevinden çıkan Taner Tolga Tarlacı'nın takipçilerinden istediği şoke etti

Yıllar önce Survivor'a katılan ve yaptığı her hareketle olay olan Taner Tolga Tarlacı, programdan sonra sosyal medya paylaşımları ve Acun Ilıcalı'ya sarf ettiği cümlelerle sık sık gündeme geliyordu.

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Uzun süre ortalarda gözükmeyen Tarlaca'nın gasp suçundan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı hatta ünlü yarışmacının burada intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.
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SON MODEL CEP TELEFONU İSTEDİ

Tarlacı yaptığı sosyal medya paylaşımıyla cezaevinden çıktığını açıkladı. Ünlü yarışmacı cezaevinden çıkar çıkmaz takipçilerinden telefon istedi.

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Tarlacı, paylaşımında "Cezaevinden çıktım bugün Allah’a şükür 6 ay içerdeydim tıktok bıgo yayın açamıyorum acilen biri bana iphone son model telefon yollasın iphone 11 pro max savcıda yazdıgım telefon bozuk kamera görüntü yok bir çare bulalım bum" ifadelerine yer verdi.

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Taner Tolga Tarlacı sosyal medya

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