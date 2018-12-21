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Cezaevinden çıkar çıkmaz yine hırsızlık yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 00:31 | Son Güncelleme

Başkent'te 12 ayrı hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunan şüpheli, cezaevinden çıkar çıkmaz tekrar hırsızlık yaparken yakalandı

AYKUT KARADAĞ/CANKUT TAŞDAN - Başkent'te 12 ayrı hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunan şüpheli, cezaevinden çıkar çıkmaz tekrar hırsızlık yaptı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çankaya ilçesinde bir evin kapı kilit göbeğini kırarak içeri giren ve iki laptop çalan şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın yaşandığı apartmanın içerisine elleri boş giren ve bir süre sonra iki laptop ile çıkan şüphelinin, 12 ayrı hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunan İ.D. olduğunu ve bir hafta önce cezaevinden çıktığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İ.D'nin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan İ.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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