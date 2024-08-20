MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cezaevinden çıkınca lüks evine gitmedi! Dilan Polat'ın avukatı açıkladı: Engin Polat'ın yanından geldim...

Cezaevinden çıkınca lüks evine gitmedi! Dilan Polat'ın avukatı açıkladı: Engin Polat'ın yanından geldim...

20.08.2024 07:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 aydır cezaevinde olan Dilan Polat tahliye edildi. Tutuksuz yargılanacak olan Dilan Polat'ın kendi evine gitmemesi gözlerden kaçmadı. Geç saatlerde evine gelen avukatı Dilan Polat'ın nasıl tahliye olduğunu açıkladı.

Cezaevinden çıkınca lüks evine gitmedi! Dilan Polat'ın avukatı açıkladı: Engin Polat'ın yanından geldim...

4 Kasım'da kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan ve 9 aydır da cezaevinde olan Dilan Polat tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

Cezaevinden çıkan Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki boğaz manzaralı evine gitti. Çocuklarıyla ve ailesiyle bu evde kalan Dilan Polat’ın ziyaretine gece saatlerinde avukatı Sevinç Horoz geldi.

'AİLESİYLE HASRET GİDERİYOR'

Dilan Polat'ın şu anki durumu hakkında konuşan Horoz, "Tahliyeye ilişkin sevincimizi yaşadık. Ben de çok geç bir saatte geldim. Engin Polat'ın yanından geldim ve kendisine bu bilgiyi paylaşmış olduk, tahliyeye yönelik. Şu anda mevcut sevincini yaşıyor. Çocuklarına sarılmış, ailesiyle aylardır ayrı kaldıkları sürenin hasretini gidermeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

Engin Polat'ın yanından geldiğini ifade eden Horoz, "Tabii ki çok mutlu, eşinin çocuklarının yanında olması onu çok mutlu etti" dedi.

NASIL TAHLİYE OLDU?

Tahliye süreci hakkında bilgi veren Horoz, "9 Ağustos tarihinde yapılan olağan tutukluluk incelemesinde tutukluluğun devamına karar verildi. Bu aşamada savcılık mütalaası tahliyeye yönelikti. Biz de bu doğrultuda itirazımızı bir üst mahkemeye yaptık, ona binaen tahliye kararı verildi" dedi.

11

Yaptıkları itirazın olumlu sonuçlanacağını beklediklerini söyleyen Horoz, "Bekliyorduk, bir haftadır dosyamız incelemedeydi. İtiraz değerlendirmesi henüz yapılmamıştı. Bugün de öğleden önce kararımız geldi. İtirazımızın değerlendirme süreci biraz uzun sürdüğü için çok, hani nasıl bir haber gelir nasıl bir değerlendirme sonucu çıkar, ona ilişkin bir değerlendirme yapamıyorlardı ama ben itirazın açıkçası tahliyeye yönelik bir sonuçla sonuçlanacağını düşünüyordum" şeklinde konuştu.

Sıla Doğu'dan Dilan Polat ile paylaşım: Beyazların... Sıla Doğu'dan Dilan Polat ile paylaşım: Beyazların...

'PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI'

Dilan Polat'ın ailesiyle yaptığı görüş esnasında bayıldığını onaylayarak, sağlık durumundan bahseden Horoz, "Ben zaten sık sık görüyorum kendisini, sağlık problemleri, psikolojik sorunlar tabii ki vardı. İçerinin şartları malum, tabii ki iyi değildi. Şimdi çocuklarına kavuştu, ailesiyle birlikte çocuklarıyla birlikte şu an çok mutlu" dedi.

ıopoığ
Tahliyenin şartlarında Polat'ın imza zorunluluğunun bulunmadığını belirten Horoz, "Sadece yurt dışı yasağı adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere tahliye edildi. Herhangi bir imza yükümlülüğü yok" ifadelerini kullandı.

Horoz, dosyadaki tüm sanıkların, 4 Eylül'de mahkeme huzuruna çıkarak ifadelerini ve beyanlarını vereceğini söyledi.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat
En Çok Okunan Haberler
Kahreden olay! Baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu! Geriye yazılan iki mektup kaldı

Kahreden olay! Baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu! Geriye yazılan iki mektup kaldı

İstanbul'un göbeğinde köpek saldırısında hayatını kaybetti! Yakınları isyan etti: 'Köpekler boğazını koparmış'

İstanbul'un göbeğinde köpek saldırısında hayatını kaybetti! Yakınları isyan etti: 'Köpekler boğazını koparmış'

İstanbulspor, Amedspor maçına o pankartla çıktı! Maç öncesi protokol krizi

İstanbulspor, Amedspor maçına o pankartla çıktı! Maç öncesi protokol krizi

Türkiye'nin en mutlu 4. şehri seçilen Kırıkkale'de keyifler yerinde: Alım gücü yüksek, fiyatlar uygun

Türkiye'nin en mutlu 4. şehri seçilen Kırıkkale'de keyifler yerinde: Alım gücü yüksek, fiyatlar uygun

Şahan Gökbakar Dilan Polat'ın tahliyesine sosyal medyadan tepki gösterdi!

Şahan Gökbakar Dilan Polat'ın tahliyesine sosyal medyadan tepki gösterdi!

İlkay Gündoğan kararını resmen açıkladı!

İlkay Gündoğan kararını resmen açıkladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.