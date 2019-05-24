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Cezaevinden çıkıp, 11 iş yerinden hırsızlık yapmış

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 18:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 11 iş yerine girerek, hırsızlık yapan kişinin, aynı gün 'hırsızlık'tan tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan U.K.

Cezaevinden çıkıp, 11 iş yerinden hırsızlık yapmış

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'da, 11 iş yerine girerek, hırsızlık yapan kişinin, aynı gün 'hırsızlık'tan tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan U.K. (17) olduğu belirlendi.
Olay, saat 02.00 sıralarında, Gazipaşa ilçe merkezindeki Manavlar Çarşısı'nda meydana geldi. Sabah iş yerlerini açanlar, kasalarının açık olduğunu görünce hırsızlık olayını anlayıp, polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 11 iş yerinden hırsızlık yapıldığı belirlendi. Çalışma başlatan polis, iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi. Hırsızın, daha önce işlediği 'hırsızlık' suçundan tutuklu bulunan ve dün cezaevinden çıkan U.K. olduğu tespit edildi. Polis, U.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
İş yeri soyulan balıkçı Ali Özçelik, "Hırsız önce yan komşum, kasaba girmiş. Oradan benim dükkan üzerinde bulunan çekme kattan dükkanıma gelmiş. Kasada bulunan paraları almış. Aynı kişi Manavlar Çarşısı'nda bulunan birçok iş yerine de girmiş" dedi.

FOTOĞRAFLI

Cezaevinden çıkıp, 11 iş yerinden hırsızlık yapmış

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