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Cezaevinden çıkıp devlet desteğiyle sürü sahibi oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

İnegöl ilçesinde cezaevinden çıktıktan sonra bir süre denetimli serbestlik kapsamında olan iki eski hükümlü, İŞKUR'un açtığı programa başvurarak aldıkları hibe desteğiyle kırsal mahallelerinde koyun yetiştiriciliği yapıyor - Biri 25 bin, diğeri 30 bin lira hibe alan eski hükümlüler, hayvan sayılarını ikiye katlayarak işlerini büyüttü - Proje yararlanıcısı eski hükümlü İ.U: - "Tüm hükümlü arkadaşlara çağrıda bulunuyorum, devletin verdiği imkandan faydalanmak istiyorsanız mücadele gösterin. Mücadele gösteren kazanacaktır"

UĞUR ÇİÇEK - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işledikleri suçlar nedeniyle bir süre cezaevinde kalan iki eski hükümlü, denetimli serbestlikle tahliye edildikten sonra devletten hibe desteği alarak küçükbaş hayvan yetiştiricisi oldu.

İnegöl Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde, eski yükümlülerin ihtiyaç duydukları rehabilitasyon ve eğitim süreçlerini sağlayarak toplumsal hayata hazırlanması amacıyla çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda İŞKUR'un tarım ve hayvancılık hibe desteklemeleri ile KOSGEB'in hibe destekleme programlarından eski hükümlülerin de yararlanabilmesi için Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu" açıldı.

Yaşadıkları kırsal mahallelerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen İ.U. ve B.D, kurs sonrası İŞKUR'un eski hükümlülere özel olarak açtığı "Kendi İşini Kurmaya Yönelik Projeler" adlı desteklemeye başvurdu.

Projeleri onaylanarak hibe desteği alan eski hükümlüler hem meslek sahibi oldu hem de işlerini kısa sürede büyüttü.

- İş kurmakla kalmadılar, sürülerini ikiye katladılar

Kocakonak Mahallesi'nden İ.U, işlediği suçlar nedeniyle bir süre cezaevinde yattığını, daha sonra tahliye edildiğini söyledi.

İ.U, bir yıl denetimli serbestlikten yararlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İnegöl Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü tarafından açılan kurslara katılıp belgelerimizi tamamladık. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bizlere düzenlenen, İŞKUR aracılığı ile açtığı hibe desteğinden faydalanmak istedik. Başvuru sonucunda hibemizi aldık ve koyunculuk üretimine başladık. Allah'ın izniyle bundan sonrada devamını getirmek istiyoruz. Tüm hükümlü arkadaşlara çağrıda bulunuyorum; devletin verdiği imkandan faydalanmak istiyorsanız mücadele gösterin. Mücadele gösteren kazanacaktır."

Hibe parası olan 25 bin lirayla 24 koyun ve bir koç aldığını aktaran İ.U, kendi imkanlarıyla 10 koyun alıp sürüye kattığını dile getirdi.

İ.U, şu anda 40 anaç koyun sahibi olduğunu, kuzuları da ekleyince sürüsünde 70 hayvanın bulunduğunu sözlerine ekledi.

Yeniyörük Mahallesi'nden B.D. ise hibe olarak verilen 30 bin lirayla 35 anaç koyun aldığını, sürüsündeki hayvan sayısını 73'e yükselttiğini belirtti.

B.D, proje kapsamında aldığı hibe hayvanları ile geçimini sağladığını ve bu sayede iş sahibi olduğunu ifade etti.

- "Her zaman yardıma hazırız"

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, son iki yılda 90 kişilik "Girişimcilik Eğitim" projelerinin hazırlandığı bilgisini verdi.

Eğitimlerini tamamlayabilen 70 kişinin belge aldığını kaydeden İnanç, "4 kişi ise bu belgelerle proje sundular ve kendi işlerini yapmak istediler. Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü olarak, bu yolla ekonomik sıkıntılarını aşmak isteyenlerin her zaman yardımına hazırız." diye konuştu.

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inegöl İŞKUR

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