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Cezaevinden çıkıp eve döndüklerinde korkunç manzarayla karşılaştılar! Gözyaşlarına boğuldular

18.01.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de hurdacılık yapan 43 ve 46 yaşlarındaki çift, birlikte 'hırsızlık'tan girdikleri cezaevinden 45 gün sonra tahliye oldu. Tahliye olduklarında eve gelen çift, dehşete düşüren bir manzarayla karşılaştı. Kadının ilk eşinden olan kızı 21 yaşındaki Tuğbanur Kurnaz'ı evde ölü buldular. Diyabet hastası olan ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Kurnaz'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan Kurnaz'ın cansız bedeni evden çıkarılırken yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Denizli'de korkunç bir olay meydana geldi. 'Hırsızlık' suçundan girdikleri cezaevinden 45 gün sonra tahliye edilen hurdacı Ercan Köse ile eşi Naile Köse, eve geldiklerinde kan donduran bir manzarayla karşılaştı. Pamukkale ilçesindeki evlerine dönen çift, içeri girdiklerinde, Naile Köse’nin ilk eşinden olan kızı Tuğbanur Kurnaz'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

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EN AZ 2 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çiftin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Kurnaz'ın en az 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Diyabet hastası olan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Kurnaz'ın vücudunda darp ya da kesici ve delici alet yarasına rastlanılmadı.

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Kurnaz'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kurnaz'ın cansız bedeni, evden çıkarılırken, annesi Naile Köse ve diğer yakınları gözyaşı döktü.

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Kafede garson olarak çalışan Tuğbanur Kurnaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, üvey babası Ercan Köse ve annesi Naile Köse'nin de ifadelerine başvurdu. (DHA)

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cezaevi Denizli uyuşturucu ölüm

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