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Cezaevinden çıktı, 990 adet uyuşturucu hapla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:16 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2014 yılında davulun içerisine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan ve cezaevinde yattıktan sonra serbest kalan zanlı, polis tarafından 990 adet uyuşturucu hapla yakalandı.Edinilen bilgiye göre Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kdz.

Cezaevinden çıktı, 990 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2014 yılında davulun içerisine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan ve cezaevinde yattıktan sonra serbest kalan zanlı, polis tarafından 990 adet uyuşturucu hapla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliğince bir süredir takip edilen 59 yaşındaki M.Ö.’ye yönelik ortaklaşa operasyon gerçekleştirdi. Bugün öğle saatlerinde gerçekleşen operasyonda M.Ö.’nün kullandığı 67 LG 496 plakalı otomobilde yapılan aramada 990 adet ‘extacy’ adı verilen uyuşturucu hap ele geçirildi. M.Ö., Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından gözaltına alınarak hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucudan cezaevine girmişti
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 2014 yılında yaptıkları operasyonda park halinde bulunan bir minibüste davulun içerisinde uyuşturucu ele geçirmişti. Bu olayla ilgili olarak gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen M.Ö. cezaevinden çıktıktan sonra bugün tekrar çok miktarda uyuşturucu ile yakalandı.
Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Cezaevinden çıktı, 990 adet uyuşturucu hapla yakalandı

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