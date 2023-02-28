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Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı! Aydın'daki kan donduran olay kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

44 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs, sokak ortasında yere yatırdığı adamı önce yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı, sonra yerde acıdan kıvranmakta olan adamın kulağına bıçak sapladı. Olayın görüntüleri adeta kan dondurdu.

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