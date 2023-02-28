Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı! Aydın'daki kan donduran olay kamerada
Mynet Haber
44 dakika önce
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs, sokak ortasında yere yatırdığı adamı önce yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı, sonra yerde acıdan kıvranmakta olan adamın kulağına bıçak sapladı. Olayın görüntüleri adeta kan dondurdu.
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