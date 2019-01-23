Cezaevinden çıktılar, yine uyuşturucuyla yakalandılar

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan 5 yıl cezaevinde yatan M.B. ve İ.F.Ş., tahliye edildikten sonra yine esrarla yakalanınca gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şubesi Güven Timleri, Hunat Mahallesi, Kalpaklıoğlu Mahallesi mevkisinde şüphe üzerine M.B. ve İ.F.Ş.'yi durdurdu. M.B. ve İ.F.Ş.'nin üzerinde yapılan aramada, bir miktar esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 kişinin, 2013 yılında da uyuşturucu satarken yakalandığı, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 5 yıl cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Yaklaşık 1 ay önce tahliye edildikleri öğrenilen ve yine uyuşturucuyla yakalanan M.B. ile İ.F.Ş.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

