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Cezaevinden ev hapsine çıkan vatandaşa evinde silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 13:36 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde eski eşini darp ettiği iddiası ile tutuklu bulunduğu cezaevinden, ev hapsine alınan şahıs, evine gelen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vuruldu.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde eski eşini darp ettiği iddiası ile tutuklu bulunduğu cezaevinden, ev hapsine alınan şahıs, evine gelen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Rüya Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla bir süre önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaan Şensoy (35) isimli vatandaş, kelepçe ile ev hapsine çıkartıldı. Kaan Şensoy’un Başiskele ilçesinde yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz bir şahıs, Şensoy’a 3 el ateş açtı. 3 kurşunun da isabet ettiği Şensoy kanlar içerisinde kalırken, eli silahlı şahıs, olay yerine geldiği ve kiralık olduğu belirlenen otomobille olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan bina sakinleri, binanın içinden elinde silahla bir şahsın koşarak merdivenlerden indiğini görünce, Kaan Şensoy’un evine gitti. Şensoy’u kanlar içinde bulan vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şensoy, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şensoy’un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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