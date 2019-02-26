Cezaevinden firar eden ’çığlık’ maskeli cinayet hükümlüsü yakalandı

Manisa’da 2010 yılında bir taksiciyi vahşice öldüren ve Rize’de tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden hükümlü, Yunusemre ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, sokak üzerinde hareketlerinden şüphelendiği M.I. (25) isimli şahsı takibe aldı. Jandarmayı fark etmesi üzerine kaçmaya başlayan M.I. yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Kimlik sorgusunda şahsın "kasten öldürme ve tutuklu hükümlünün kaçması" suçundan arandığı tespit edildi. Tutuklu bulunduğu Rize Kalkandere açık cezaevinden izne ayrıldığı sonrasında da firar ettiği tespit edilen şahsın, 29 Aralık 2010 tarihinde Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi’nde taksici Şahabettin Ercan’ı (57), vahşice öldüren ve takside bulunan "çığlık" maskesinin barkodundan yola çıkılarak yapılan teknik takip sonucu yakalanan M.I. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan hükümlü daha sonra cezaevine teslim edildi.