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  4. Cezaevinden firar eden cinayet sanığı Zeytinburnu’nda yakalandı

Cezaevinden firar eden cinayet sanığı Zeytinburnu’nda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Altı yıl önce yabancı uyruklu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan ve bir süre önce cezaevinden firar ettiği belirlenen bir hükümlü Zeytinburnu’nda yakalandı.Edinilen bilgilere göre, 2014 yılında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesinde Afganistan uyruklu Najibullah Ramazan(31) adlı bir kişi, Afganistan uyruklu Faizullah R.(36), Mohammad Davud A.(34) ve Nezam S.(24) isimli şüphelilerce öldürüldüğü belirlenmiş, cinayetin ardından polis tarafından yakalanan zanlılar o tarihte çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Maltepe Kapalı Cezaevine gönderilmişti.Tutuklu sanıklardan Faizullah R., beraberindeki diğer tutuklular ile birlikte Maltepe Kapalı Cezaevi’nden bir süre önce açık cezaevine nakledilmişti.

Altı yıl önce yabancı uyruklu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan ve bir süre önce cezaevinden firar ettiği belirlenen bir hükümlü Zeytinburnu’nda yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, 2014 yılında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesinde Afganistan uyruklu Najibullah Ramazan(31) adlı bir kişi, Afganistan uyruklu Faizullah R.(36), Mohammad Davud A.(34) ve Nezam S.(24) isimli şüphelilerce öldürüldüğü belirlenmiş, cinayetin ardından polis tarafından yakalanan zanlılar o tarihte çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Maltepe Kapalı Cezaevine gönderilmişti.
Tutuklu sanıklardan Faizullah R., beraberindeki diğer tutuklular ile birlikte Maltepe Kapalı Cezaevi’nden bir süre önce açık cezaevine nakledilmişti. Açık cezaevine çıkarılan Faizullah R.’nin açık cezaevinden firar ettiği belirlendi. Altı yıl önce işlenen cinayetin faillerinden hükümlü Faizullah R.’nın yakalanması için çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, yol kontrollerini sıklaştırdı. Polis, cezaevi firarisi R.’yi önceki gün uygulamalarda yakalayarak gözaltına aldı.
Hakkında “kasten öldürme” suçundan 15 yıl hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği belirtilen Faizullah R., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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